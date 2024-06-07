Parti binasında düzenlenen toplantıya, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, Kadın Kolları İl Başkanı Sevkan Gürkan ve partililer katıldı.

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, “AK Parti hükümeti Türkiye’yi ekonomik olarak çok derin bir buhrana sürükledi” dedi.

Başkan Yaşar yaptığı açıklamada, hükümet Türkiye’de her konuda her bir vatandaşın hayatını derinden etkileyecek sıkıntılar yaratmaya başladığını söyledi.

“EMEKLİLER KADERİNE TERK EDİLDİ”

Bir emeklinin açlığa, sefalete, kaderine terk edildiğini belirten Başkan Yaşar, “Cumhurbaşkanı emekliler yılı olacak dedi birde üstelik dalga geçer gibi emekliyi emekleyenler yılı haline getirdi. Emeklimiz evine çocuklarına, torunlarının eline birer çikolata alamaz hale geldi. Emeklilerin yaşadığı sıkıntı yetmiyormuş gibi esnafımız geriye dönük esnaf kefalete olan borçların faizler yükseltilerek esnafımız perişan edildi” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRETKEN ÇİFTÇİ”

Açıklanan hububat taban fiyatı Türk çiftçisini yerin altına gömeceğini söyleyen Başkan Yaşar şunları söyledi: “Bizim çiftçimiz üretken çiftçi. Çiftçi üretiyorsa burada ki emekliye katkısı oluyordu. Esnaflarımız faydalanıyor. Bu çiftçiye indirilen darbe aynı zamanda hem emekliye, esnafa, ülkeye çok büyük bir darbe olmuştur. Çiftçi bu şartlarda ve bu fiyatlarla değil üretmek bundan sonra tarlasına dahi gidemez hale gelecektir. Bu durum ise Türk ekonomisine çok büyük bir darbe olacak tarım daha bitecek ve Sudan çiftçisine hizmet eden hale geleceğiz. Çiftçinin bugün bir kilo buğdayı üretme maliyeti bin liranın üzerinde. Bir dönüm dekarın maliyeti 3 bin lira. 100 dönüm alana tarım yapan bir çiftçi 100 dönüm yere 300 bin lira masraf edecek. Yozgat’ın verim ortalaması 250 kilo. Bu 250 kiloyu 9 liradan sattığını düşünürsek ki bu mümkün değil çünkü kalite düşük denilecek geçen seneki fiyattan alınacak. Bu zarar hiç kimsenin tahammül etmesi yada altından kalkması söz konusu değil."

Yaşar, "Bizim çiftçimiz pancarını, buğdayını ekemez tarlalarına gidemez hale gelecek. Geçen 5 bin lira olan pancar tohumu bu sene 25 bin lira oldu. Bir çiftçi 8 kilo tohuma 200 bin lira para vermem lazım mazot, işçiliği, sulaması, sökümü hariç. Açıklanan bu fiyat kabul edilebilir bir fiyat değildir. CHP, vatandaş, çiftçiler olarak bu fiyatı kabul etmiyoruz. Derhal sayın cumhurbaşkanının fiyatı gözden geçirip en az çiftçinin nefes alabilmesi için buğdayın kilosu 15 lira olması lazım. Çiftçi Ziraat Bankasına borcunu ödeyemez hale geldiği zaman tarlasını, traktörünü, ekipmanlarını satacak zaten genç nüfus kalmamış toprak tarım tarih olacak. Biz hayvancılığı ve besiciliği bitirdik. Kurban bayramı yaklaştı kaç yurttaşımız, emeklimiz kurban alacak bırakın kurban almayı çocuklarının eksikliklerini alamaz hale geldiler. Gençlerin bu ülkede hayalleri yok oldu. Gençlerin evlenme, iş bulma, araba alma hayali yok. Gençler, emekliler ve vatandaşlar bu haldeyken bu durumları ayakta tutmaya can suyu taşıyabilen tarımı bitirmek ülkeyi bitirmekle bize göre. Bu toplumda hiç kimsenin yüzü gülmüyor" dedi.