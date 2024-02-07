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Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan, Alparslan Türkeş Huzurevi'nde Miraç Kandili nedeniyle düzenlenen kandil programına katıldı.

Ulu çınarların kandilini kutlayan Vali Özkan ve eşi Arzu Özkan’a, Çocuk Evleri Müdürlüğü'nde kalan çocuklarda eşlik etti.

Vali Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan huzurevinde kalan yaşlılar ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

Programda, Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri, sanatçı Recep Kunduz eşliğinde semazen gösterisi yaptı.