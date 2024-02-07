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Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen asrın felaketi deprem sonrasında bölgeye olan desteğine ara vermeden devam ediyor.

Depremin ilk anından itibaren bölgeye yardımlarını sürdüren Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, depremin 1’inci yıldönümünde de vatandaşları yalnız bırakmadı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bir yıl geçti. Başkan Coşar, asrın felaketinin yıldönümünde Hatay'da depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

El birliğiyle hayatı normale döndürmek için çok çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Coşar, “Hepimizde çok derin izler bırakan asrın felaketinin yıl dönümünde Hatay'dayız. Asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımız ile birlikte acımızı paylaştık, birbirimize sarılıp teselli bulduk. Gücümüzü birliğimizden aldık. El birliğiyle hayatı normale döndürmek için çok çalıştık ve hâlen çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle her anında omuz omuza olduğumuz bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 6 Şubat'ı asla unutmayacağız” şeklinde konuştu.