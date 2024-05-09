Çekerek’te yapılacak olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının sözleşmesi imzalandı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yozgat’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Vali Özkan, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.