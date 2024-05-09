Yozgat'ta eğitimde yerinde inceleme: Okulları tek tek ziyaret etti Yozgat'ta eğitimde yerinde inceleme: Okulları tek tek ziyaret etti

Çekerek’te yapılacak olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme Imzalandı1

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yozgat’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Sözleşme Imzalandı

Vali Özkan, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan