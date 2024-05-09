Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu ile hac vazifesini yerine getirmek üzere Yozgat’tan kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik “Hac Eğitim Seminerleri” devam ediyor.

Yozgat, Sorgun, Çekerek, Aydıncık, Kadışehri, Yerköy ilçelerinde kutsal beldelere gidecek hacı adaylarına yönelik seminer veren Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Boğazlıyan, Sarıkaya, Çandır, Çayıralan ilçelerinden kutsal beldelere gidecek hacı adaylarına yönelik seminer verdi.

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere Müftü Ali Gülden, Boğazlıyan İlçe Müftüsü Atıf Akşit, Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Hac Umre Şube Müdürü Yusuf Özel, İl Vaizi Atiye Avşar katıldı.

Hacı adayların yoğun ilgi gösterdiği seminer Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Boğazlıyan İlçe Müftüsü Atıf Akşit gerçekleştirdi.

Hac kuraları çıkmaları sebebiyle hacı adaylarını tebrik eden Müftü Ali Gülden, “Hac Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık, Hac ve Umrede Bir Arada Yaşama Bilinci” konularında seminer verdi. Hac ibadetinin yapılışı ve haccın fıkhi boyutuna da değinen Gülden, eksiksiz bir hac ibadeti için hac öncesi eğitim seminerlerinin önemine değindi.

Müftü Ali Gülden “Hacca gidecek hacı adaylarımızın sağlıklı bir şekilde kutsal topraklara gitmelerini, en güzel şekilde vazifelerini tamamlayıp mebrur bir hac ile yurda dönmelerini ve Haccın maneviyatının, kazanılan güzel ahlakın hayatımızın her anına etki etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim yapacağınız ibadetlerinizi ve edeceğiniz dualarınızı kabul eylesin” dedi.

Seminer sonrasında Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan’ın imzasıyla hac seminerine katılım belgesi hacı adaylarına takdim edildi.

Seminerde Şube Müdürü Yusuf Özel “Hacda önemli hususlar ve Mekke Ziyaret yerleri” konularına değindikten Sonra Sorgun ilçe Müftüsü İsa Yaykın tarafından katılan hacı adaylarına “Uygulamalı Hac Eğitimi” verildi.

Seminere katılan bayanlara yönelik olarak da İl Vaizi Atiye Avşar tarafından hacda kadın olmak ve kadınlara özel durumlar konusuyla ilgili kadın hacı adaylarını bilgilendirdi.