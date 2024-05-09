Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından koordine edilen ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütülen “Spor ve Sağlıklı Yaşam” başlıklı proje çerçevesinde Ürdün ve İtalya’dan Sorgun’a gelen 12 gönüllü genç, Yozgat’ta faaliyetlerini sürdürüyor.

Yozgat’ta ve Sorgun’da birçok etkinlik düzenleyen SORGED Ürdün ve İtalya’dan Sorgun’a gelen 12 gönüllü gence Yozgat’ı tanıtmaya devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında 12 gönüllü genç Yozgat İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü ziyaret etti.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi alan gençler daha sonra bisiklet etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve SORGED Koordinatörlüğünde Almanya, İtalya, Romanya, Ürdün ve Makedonya ülkelerinin ortaklığında Erasmus+ Gençlik Değişimleri kapsamında yürütülen ‘Sağlıklı Yaşam İçin Spor’ başlıklı projemiz kapsamında Yozgat İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü ziyaret ettik. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra bisiklet etkinliği düzenledik. İlgi ve alakalarından dolayı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Arslan'a çok teşekkür ederiz” dedi.

“SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR”

Proje hakkında bilgi veren Başkan Uğuz, “Sorgun Gençlik Derneği tarafından Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında hazırlanan ‘Sağlıklı Yaşam İçin Spor’ başlıklı projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanmış bir projedir. Proje kapsamında farklı branşta spor, sağlıklı beslenme, çevre atölyeleri etkinlikleri düzenlenerek ve yaygın eğitim yöntemleri kullanarak, farklı geçmişlerden gelen dezavantajlı gençlerin sporda gönüllülük, spora özgü beceriler ve fiziksel uygunluk geliştirme, oyunda strateji uygulama ve iyi uygulamaları yerinde izleme, spor faaliyetlerinin planlanması ve organizasyonunda bulunma, sorumlu liderlik sağlama, takım ruhu, takım hedefleri doğrultusunda verimli çalışma, sporda mantıklı karar verme, yorum yapma kapasitesini geliştirme gibi beceriler kazanması beklenmektedir. Proje ile gençler, çeşitli faaliyetlere katılarak ve spor aktivitelerinde yer alarak ortak bir amaç etrafında bir araya gelme ve birlikte mücadele etme şansına sahip olacaklar. Farkı ülkelerden spor yapamayan ve sosyalleşmeye ihtiyaç duyan gençler bir araya gelerek 1 hafta boyunca çeşitli branşlarda spor faaliyetlerine katılacak. Daha az imkana sahip gençlere ulaşılması ve farklı inanç ve düşüncelere sahip, ekonomik, sosyal ve coğrafi birçok nedenden dolayı sosyal dışlanmaya maruz kalan, kırsal kesimde yaşayan gençlerin spor faaliyetlerinde bulunarak ortak bir amaç etrafında bir araya gelme ve birlikte mücadele etme şansı yakalayacak. Ortak bir amaç etrafında toplanan gençler, takım sporları ile işbirliği yapmayı öğrenecek ve grubun bir parçası olarak hareket edebilecekler. Sporun din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kalabalıkları bir araya getirebilme özelliği, ortak bir hedef için mücadele eden gençler arasında hoşgörü ve dayanışma duygusunu pekiştirecektir” şeklinde konuştu.