Bozok Üniversitesi Yozgat Yüksekokulunda İnsani Değerler Eğitimi düzenlendi.

İnsani Değerler Eğitimi kapsamında yüksekokulda öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Sevgi, saygı, hoşgörü, empati, adap, alçak gönüllülük, samimiyet, gençlik psikolojisi ve insani değerler ile ilgili Yozgat İl Müftülüğü İl Vaizi Abdurrahman Parlak tarafından gerçekleştirilen seminere yoğun katılım sağlayan öğrenciler konu ile ilgili sorularının yanıtlarını öğrenme fırsatı elde ettiler.



İnsani Değerler Eğitimi kapsamında iki hafta da bir düzenlenen seminerler dizisinin üçüncüsü olan program sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Özdemir, programa sağladığı katkılardan dolayı Yozgat İl Müftülüğü İl Vaizi Abdurrahman Parlak’a teşekkür belgesi verdi.