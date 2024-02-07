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Miraç Kandili dolayısıyla Sorgun Müftülüğü tarafından bir dizi programlar düzenlendi.

Program kapsamda İlçe Müftüsü İsa Yaykın tarafından Salih Paşa Caminde akşam namazından sonra vatandaşların yoğun katılımı eşliğinde dualarla idrak edildi.

Miraç gecesinin sabahında ise Müftü Yaykın’ın katıldığı Merkez Yeni Caminde Sabah Namazı buluşması yapıldı.

Yapılan programlarda başta depremde vefat eden vatandaşlar ve bütün şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu dualar edildi.

Müftü İsa Yaykın yaptığı açıklamada, “Allah başta depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız olmak üzere bütün şehitlerimize ve geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin” diye konuştu.