Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Bozok Üniversitesinde 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin son yüzyılda yaşamış olduğu en büyük doğal afet olarak tarihe geçen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin yıldönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları ve üniversite akademi ve idari personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunmasının ardından Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yasin Cenan tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ardı ardına yaşanan iki depremin tarihin en büyük can kaybının yaşandığı bir afet olduğunu dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasında depremin asrın felaketi olduğuna dikkat çekerek “Tam bir yıl önce vefat eden 50 bini aşkın vatandaşımızla 14 milyon kişinin etkilendiği bu olay dolayısıyla yer değiştiren, sıkıntılar yaşayan, mağdur olan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun derken vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Geldiğimiz noktada milletimizin birliği, hükümetimizin, devletimizin olaylara ilk gününden itibaren sahip çıkması pek çok sorunun çözümlenmesini sağladı. Dünyada başka bir millet, devlet ve ülke yok ki asrın felaketi olarak görülen bir doğal afetten bu denli hızlı toparlanabilsin ve bunu tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir asrın birlikteliğine dönüştürebilsin. Bu yüce millet ve devlet inanın bu yarayı bir yıl gibi kısa sürede sardı ve sarmaya da devam ediyor. Çok zengin bir ülke miyiz? Değiliz. İçeride ve dışarıda birçok sorunlarla boğuşan bir ülke olarak bu denli bir felaketi atlatıp sağlıklı şekilde depremzedeleri yeniden o topraklara kazandırabilmek büyük bir başarıdır. Herkes bu başarı hikâyesinde pay sahibi oldu ve birlikte bu zorlu süreci atlattık. Yüce Allah milletimize ve devletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Geçmişi unutmadan dersler çıkararak çok çalışarak daha güçlü adımlarla yeni aşamalar kaydetmek zorundayız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak kurulan kriz masasıyla devletin imkânlarını deprem bölgesine sunmak amacıyla büyük bir çalışma başlatıldığını belirterek bölgeye nefes olabilme ve yaraları sarma noktasında küçük dokunuşlarda bulunduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının sonunda, “Üniversite olarak bilimin ışığında toplumumuza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte uyum içerisinde ve asrın birlikteliği anlayışıyla çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Temiz, “Ülkemizde depremler niçin oluşuyor?” “Doğu Anadolu fay zonunun genel özellikleri neler?” “Pazarcık ve Elbistan depremleri hakkında bilgiler ve sonuçları” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Prof. Dr. Uğur Temiz ayrıca depremden beş gün sonra bölgede yaptıkları incelemeler ve gözlemler hakkında da bilgiler verdi.