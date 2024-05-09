Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında Kadışehri ilçesinde okuma etkinlikleri devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul ziyaretleri kapsamında Halıköy İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette ilçede devam eden Kadışehri Okuyor Projesine katılım sağlayan Müdür Aksoy öğrenciler ile birlikte kitap okudu.

Yapmış olduğu ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunana Aksoy, “Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okuma etkinliği gerçekleştirdik ve sonrasında öğrencilerimizle değerlendirme yaptık. Sevgili meslektaşlarımızla öğretmenler odası buluşması gerçekleştirdik. Ziyaretimiz boyunca öğrencilerimizin ve bizlerin mutluluğunu paylaşan okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.