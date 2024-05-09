Türkiye İş Bankası ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen Yozgat dahil 81 İlde 81 Orman Projesi yeniden hayata geçiyor.

Ülkedeki ormanlık alanları çoğaltarak doğayı korumak ve toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla başlatılan proje ile 81 ilde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Projenin yeni dönemi, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir’in katılımıyla gerçekleştirilen bir tanıtım toplantısıyla duyuruldu.

Projenin ikinci aşamasında, 2023-2028 tarihleri arasında dikilmesi planlanan 2 milyon 200 bin fidanın bakım çalışmaları da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılacak.

Ülkenin dört bir yanında ağaçlandırma seferberliğine dönüşen projenin ilk aşamasında, 81 ilde yaklaşık bin 500 hektar alanda 2 milyon 205 bin fidan toprakla buluştu. Bu sahalarda 5 yıl boyunca düzenli bakım yapıldı ve tutmayan, kuruyan ya da zarar gören fidanların yerine yeni fidanlar dikildi. Ayrıca proje kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 22 hektarlık alanda 35 bin 200 fidanla 82 orman da kuruldu.

2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman Projesi’nde dikim sahalarının fidan başarı oranı yüzde 84’e ulaşarak büyük bir başarı elde etti.