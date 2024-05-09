Bem Bir Sen Yozgat Şube Başkanlığı ve Aydıncık Belediyesi arasında sözleşme protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Bem Bir Sen Yozgat İl Başkanı Mehmet Şaşmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Çelik ile birlikte sosyal denge sözleşmesi protokolünü imzaladı.

Protokolle alakalı açıklama yapan Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, “Bu anlaşma, belediye personelimizin sosyal haklarını korumak ve iş ortamında dengeyi sağlamak adına atılmış önemli bir adımdır. Çalışanlarımızın iş tatminini ve motivasyonunu artırarak daha verimli bir çalışma ortamı oluşturacağımıza inanıyoruz. Hayırlı olsun. İlçemizde birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızın daha motive bir şekilde çalışması ve haklarının iyileştirilmesi amacıyla imza attığımız Sosyal Denge Sözleşmesi’nin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. İşlerinde kolaylıklar ve başarı dilerim. Aydıncık için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.