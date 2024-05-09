İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Yozgat’ın genel asayiş ve güvenlik durumu değerlendirildi.

Vali Özkan, toplantının açılış konuşmasında, şehirdeki güvenlik ve asayiş konularını değerlendirmek, mevcut sorunlara çözüm bulmak ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmaları ele almak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Özkan, güvenlik güçlerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, şehirdeki suç oranları, trafik güvenliği, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadele ve diğer güvenlik konuları ele alındı. İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek, alınan önlemleri ve gelecek döneme yönelik planları paylaştılar.