Yerköy 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi’nde görevli Dr. Murat Yıldırım, yaptığı açıklamada ritim bozukluğunun her yaş grubunda görülebileceğini ve nadir de olsa ölüme neden olabileceğini söyledi.

Ritim bozukluğunun semptomlarının çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bayılma olabileceğini vurgulayan Dr. Yıldırım, “Ritim bozukluğu, kalp atışlarının düzensiz veya anormal bir şekilde atmasıdır. Bu durum her yaş grubunda görülebilir ve genellikle herhangi bir belirti göstermez. Ancak bazı durumlarda çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bayılma gibi belirtilere yol açabilir. Nadir de olsa ritim bozukluğu direkt ölüme neden olabilir” dedi.

Dr. Yıldırım, ritim bozukluğunun risk faktörleri arasında kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon ve ailede ritim bozukluğu öyküsü olduğunu belirtti.

Ritim bozukluğu şüphesi olan kişilerin bir doktora başvurması gerektiğini söyleyen Dr. Yıldırım, “Ritim bozukluğu tanısı EKG ve diğer testlerle konulur. Tedavi, ritim bozukluğunun türüne ve şiddetine göre değişir. Hafif ritim bozuklukları ilaçla tedavi edilebilirken, daha ciddi vakalarda kalp pili veya diğer cerrahi müdahaleler gerekebilir” diye konuştu.

RİTİM BOZUKLUĞU NEDİR?

Ritim bozukluğu, kalbin normal ritminin bozulmasıdır. Kalp atışları çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz olabilir. Ritim bozukluğunun birçok farklı türü vardır ve her türün kendine özgü semptomları ve tedavileri vardır.

RİTİM BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ

Ritim bozukluğunun tedavisi, bozukluğun türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Hafif ritim bozuklukları için ilaç tedavisi yeterli olabilir. Daha şiddetli ritim bozuklukları için elektroşok tedavisi veya kalp pili gibi cerrahi işlemler gerekebilir.