Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Yozgat merkez dahil olmak üzere ilçelerde ve köylerde eğitim veren okulları ziyaret eden İl Müdürü Altınkaynak, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geliyor.

Okul ziyaretleri kapsamında Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu ile İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Altınkaynak, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

Öğrenciler ile yapmış olduğu sohbetin ardından öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen Altınkaynak, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu ve eğitime sağlamış oldukları katkılardan dolayı meslektaşlarına teşekkür etti.

Altınkaynak, “Yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirmeleri için tüm imkanları seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” dedi.