Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu’nda “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında öğrencilere şiirden bahseden şair ve yazar Hakkı Yurtlu “Şiir, edebiyattır edebiyat ise, edep, görgü ve terbiye barındırır“ dedi.

Yurtu, satırdan satıra, dilden kağıda yansıyan dizelerin okuyuculara moral ve motivasyon aşıladığını söyledi.

Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Çetin, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Yozgatlı araştırmacı yazar ve şair Hakkı Yurtlu, “Dilimizin Zenginlikleri” etkinliği çerçevesinde bilgi aktarımı yaparak, etimolojik açıdan edebiyat ve şiir üzerine paylaşımlarda bulundu.

Yurtlu, ilkokul dördüncü sınıfta, ilkokul öğretmeni Adnan Ural’ın 23 Nisan Çocuk Bayramı programında harmanda okuttuğu şiirle, bu yolda yol yürümeye başladığını ve bugün itibarı ile üç şiir kitabının yayınlandığını söyledi.

Öğrencilere şiiri sevin diye telkin ve tavsiyelerde bulunan şair Yurtlu, “Edep ile Edebiyatı kendime ölçü addettim. Etimolojik bakış açısıyla, Arapça kökenli üç harften ibaret ‘EDB’ (edeb)’in içerisine o kadar güzellik sığdırılmış ki, hayran kalmamak mümkün değil. Lügâtî, dînî ve tasavvufî olarak, terbiyeden tutun ki, görgü, konuk ağırlama, incelik ve nezaket gibi birçok milli ve manevî değeri barındırır. Dahası, ‘olay, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla estetik şekilde anlatılmasını içerir.’ Bu nedenledir ki edebiyatı; menşei/kökeni olduğu EDB (edeb)’i aile büyüğü olarak görüp, edep dairesinde; dil, kalem klavye üçlüsüyle kavilleşip, yazıp söylemeye gayret sarf ettim. İşte bu edebiyat ailesinin bir diğer ferdi olan ‘Şiir’i de sevip sevdirmeye çalıştım hep. Yetmedi; iyiyi, güzeli, ahlakî olanı, yalan içermeyeni yazıp dillendirmeye özen gösterdim yeni nesil anlayışıyla. Yine Arapça kökenli olan (ş-a-r/ şi’r) de olduğu gibi; incelik, şuur ve az söz ile çok şey anlatmaya talip oldum. Var olan ve olması gereken olay, duygu ve beklentileri didaktik türde, bazen de lirik olarak sunmaya çalıştım. Hal böyle iken Kur’an-ı Kerim’de de sure adı olarak geçen, şiir/şair olgusunu; edebi ve etiği olan, yalandan uzak, Kur’anî ifadeyle iman edip iyi iş (salih amel) yapanlar, Allah’ı çokça zikredenler ve zulme (haksızlığa) uğratıldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna Şuara-227 hükmünü esas alarak yazıp söylemeyi şiar edindim” diye konuştu.

Okul yöneticileri ile bir grup öğrenciye yeni yayınlanan “Keyf-i Kalem” adlı şiir kitabını imzalayarak hediye eden v e öğrenci şair Yurtlu, şiir, coşku verir, haz verir, az şey ile çok şey anlatır, boş vakitlerinizde edebiyat ve şiirle dost olup keyfi zaman geçirin diyerek, öğrencilere edebiyatın ve şiirin güzelliğine vurgu yaptı.