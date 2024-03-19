Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şubesi tarafından geleneksel hale dönüşen İftar Buluşması programı düzenlendi.

Programa İl İstişare Kurulu Başkanı Ahmet Topuz, Eskimez MTTB'li 1980 MTTB Yönetimi Ve Milli Türk Talebe Birliği Yozgat teşkilatı katıldı.

Burada bi açıklama yapan İl İstişare Kurulu Başkanı Ahmet Topuz, “Böylesine önemli bir organizasyonda eski ve yeni ekiplerin kaynaşması bir araya gelmesi oldukça önemlidir. İnşallah önümüzdeki aylarda büyük MTTB ailesi yeniden bir araya gelecek” diye konuştu.

Milli Türk Talebe Birliği İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever ise, “Teşkilatımız oldukça geniş kitlelere hitap ediyor. Gönül isterdi ki tüm ekibimizle aynı anda buluşalım ama maalesef yerimiz çok kısıtlı bu sebeple toplamda 9 defa olmak üzere 40'lı gruplar halinde iftar organizasyonumuzu önümüzdeki günlerde devam ettireceğiz. Bu vesile ile tüm Müslüman Âleminin Ramazan-ı Şerifini bir kez daha kutlarım” ifadelerini kullandı.