8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Başvuru süreci 1 Şubat'ta başlamıştı ve adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Sınav ücreti ise her oturum için 295 lira olarak belirlendi.

YKS, 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek ve sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.