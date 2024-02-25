Devlet, bu yıl 10 milyar liralık elektrik faturasını karşılayarak 4 milyon ihtiyaç sahibi aileye destek olacak. Küresel enerji fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için uygulanan sübvansiyonlar, milyonlarca hane için ekonomik elektrik kullanımını sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen elektrik tüketim desteği programından, 4 milyon 53 bin 500 ihtiyaç sahibi hane faydalanacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından belirlenen hak sahiplerine aylık 260 TL'ye kadar elektrik tüketim desteği verilecek. Destek miktarı, hane büyüklüğüne göre farklılık gösterecek; 1-2 kişilik hanelere 75 kWh için 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kWh için 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kWh için 216.82 TL ve 5 kişi ve üzeri ailelere 150 kWh için aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği sağlanacak.

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi haneler, başvuru yapmadan kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubesine giderek destekten yararlanabilecekler. Bu programla aylık ortalama 800 milyon TL, yılda ise yaklaşık 10 milyar TL'lik elektrik faturası devlet tarafından karşılanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, destekle ilgili olarak, bakanlık bütçe görüşmeleri sırasında, 2019'dan bu yana toplamda 19.2 milyar TL'lik bir elektrik tüketim desteği sağlandığını belirtmişti.