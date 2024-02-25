Türkiye'nin sağlıklı beslenme konusundaki öncülerinden ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında yemekten sonra çay içenlere dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Karatay, daha önceki açıklamalarında olduğu gibi, hastalıklara dair flaş bilgiler sunarak gündemi meşgul etti.

Uzmanlık alanı içinde sık sık halsizlik sorununa değinen Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle "kansızlık" konusunda toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor. Kansızlığın ülkemizde pandemi boyutlarına ulaştığını vurgulayan Karatay, bu durumu "virüs pandemisi" kadar ciddi bir sorun olarak görmemizin önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay, kansızlığın sıkça karşılaşılan bir sorun olduğunu ve özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda, adet döneminden sonra, emziren annelerde ve ameliyat sonrasında sıkça görüldüğünü ifade etti.

Beslenme alışkanlıklarının kansızlığa sebep olabileceğini vurgulayan Karatay, özellikle glutenden kaçınılması gerektiğini belirtti. Kronik demir eksikliği ve sürekli halsizlik durumunda gluten intoleransının düşünülmesi gerektiğini söyledi.