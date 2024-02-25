Yozgat’ta efsaneler ve hikayeler bitmek bilmiyor. Yozgat’ta yer alan hikayelerden bir tanesi de Çekerek’te bulunan Kızlar Kayası’nda geçiyor.

Çekerek’te bulunan ve Yozgat’ın, 7 harikasından biri olarak bilinen Kızlar Kayası’nın geçmişten günümüze anlatılan çeşitli hikayeleri bulunuyor.

Rivayet şeklinde anlatılan Kızlar Kayası’nda efsaneyi destekleyen çeşitli bulgular da yer alıyor.

YOZGAT’TA TARİHİ KIZLAR KAYASI

Türkiye'nin tam ortasında gizemli bir atmosferle sarılı Yozgat, tarihi ve derin hikayeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bu ilin bir diğer büyüleyici noktası ise Çekerek'te yer alan Kızlar Kayası.

Çekerek ilçesinde bulunan Kızlar Kayası ile dillere destan efsanelere ev sahipliği yapıyor. Bu kaya, geçmişten günümüze kadar birçok farklı hikayeye konu olmuş durumda.

Kızlar Kayası ile ilgili anlatılan hikaye ise şu şekilde;

Çekerek Irmağı'nın kıyısında yükselen Cenevizler Dönemi'nden kalma sivri bir kayanın üzerinde, toprak altında gizemli bir tarih yatıyor. Söylentiye göre, kayanın doğusundaki yüksek tepeye yerleşenler, ırmaktan su almak için yaklaşık iki yüz merdivenle inilen bu kayayı kullanmışlar. Rivayetlere göre, bir Rum Beyi'nin hasta kızı için bu merdivenleri yaptırdığı da anlatılıyor.

KEŞİŞİN KIZI İÇİN KURULAN TUHAF ANLAŞMA

Hikaye, kayanın etrafında dolaşan bir efsane ile ilgili. Bir zamanlar keşişin çok güzel bir kızı olduğu ve iki genç adamın bu kıza talip olduğu söyleniyor. Keşiş, kızını her iki gence de vermeyi düşünmüyor ve ilginç bir anlaşma öneriyor.

Bir gençten kayadan girilerek Çekerek Irmağı’nın karşı tarafına geçilecek bir yol yapması istenirken, diğer gençten ise ırmağın üzerinden geçmek için bir köprü inşa etmesi istenir. Keşiş, hangi genç ilk bitirirse kızını ona vereceğini söyler. Ancak gençler birbirlerinin işlerinden habersizdir.

TRAJİK SON

Keşiş, köprüyü yapan gence, ötekinin daha önce bitirdiğini söyler ve kızını ona verir. Diğer genç bu acı gerçeği öğrenince kendini kayadan aşağı atarak intihar eder. Keşiş ise kayayı oyan gençten dolayı kızını köprüyü yapan gence verdiğini açıklar. Bu trajik olayın ardından kayayı oyan genç de kendi hayatına son verir.

KIZLAR KAYASI: EFSANE VE GERÇEKLİĞİN BULUŞMA NOKTASI

Yozgat’ın tam ortasında yer alan bu tarihi kayanın etrafında dolaşan efsane ve gerçeklik, bölgenin mistik atmosferini daha da derinleştiriyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz kayanın etrafında dolaşırken, geçmişin izlerini ve yaşanmışlıkları hissedebilirler.

Yozgat'ın Kızlar Kayası, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda tarihi ve efsaneleriyle de büyüleyici bir destinasyon olarak göze çarpıyor. Bu eşsiz yer, ziyaretçilere hem tarihî bir yolculuk hem de unutulmaz hikayeler sunuyor.