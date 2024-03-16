Bankalar arası para transfer işlemleri, yeni bir sisteme geçiş yaptı. Tüm bankalarda uygulanmaya başlanan bu yeni sistem, Fast, EFT ve Havale gibi işlemlerde önemli değişiklikler getiriyor.

Geçen ay Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) için Ödeme İste Katman Servisi'nin (ÖİKS) devreye alındığını duyurdu. Yeni sistem, IBAN paylaşmadan banka üzerinden ödeme talep etme imkanı sunuyor.

Ancak, kullanıcı onayı olmadan ödeme işlemlerini engelliyor. Bu değişiklikle birlikte, teknolojiye yabancı olan kişilerin dolandırılma riski artabilir.

Sistem, bazı bankalarda kullanılmaya başlandı ve borç tahsilatları gibi işlemlerde vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Ancak uzmanlar, sistemin potansiyel risklerini ve değişikliklerin etkilerini detaylı bir şekilde inceliyorlar.

Türkiye'nin önde gelen 5 bankası ile Kuveyt Türk Bankası'nın da bulunduğu toplantıda, 6 finansal kuruluşta deneme amaçlı olarak uygulamaya alınan sistem, mobil bankacılık kullanıcılarına para gönderme yanı sıra ödeme talep etme butonu da sunuyor.

Bu servis, borcunu tahsil etmek isteyen kişilerin borçlularından ödeme talep etmelerine ve ödemeleri alacaklı tarafından başlatmalarına olanak tanıyor. Kişiden kişiye ödemeler ve çeşitli iş modelleriyle uyumlu bir tasarım da sunuluyor.

Bankalar tarafından hizmete alınan sistemin e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi farklı alanlarda kullanılması planlanıyor.

Ayrıca ev sahipleri kolayca kiracılardan, öğrenciler ise ailelerinden ödeme talebinde bulunabilecekler. Ancak, ödemesini vaktinde yapmayan kişilerin bu uygulamadan memnun olmayacağı düşünülüyor.

Kullandığınız bankanın FAST işlemleri üzerinden belirli bir tutar belirterek "bana şu tutarı gönder" gibi içeriklerle para talebinde bulunabileceksiniz. Bu talep banka tarafından size mesaj olarak iletilerek onayınız alınacak ve istenilen miktar hesabınızdan çıkarılarak karşı tarafa ödenecektir. Bu nedenle, onay vermeden önce gelen mesajı dikkatle incelemeniz gerekmektedir.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan 'Ödeme İste' adlı uygulamanın acil para ihtiyacını karşılamayı hedeflediği belirtiliyor. Ayrıca, para transferlerinde hızlı bir çözüm sunacağı ve transfer sürecinde daha esnek bir ödeme sistemi sağlayacağı ifade ediliyor.