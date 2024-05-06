Deniz Yatırım, Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) hissesi için 2024 hedef fiyatı ve hisse yorumunu yatırımcılarla paylaştı. İşte rapordaki detaylar:

Kontrolmatik Teknoloji, 2023 yılında güçlü finansal performans sergiledi. Şirket, 3.966 milyon TL satış geliri, 318 milyon TL FAVÖK ve 431 milyon TL net kar elde etti. Ancak, muhasebe değişikliğinin etkisiyle parasal kazanç/kayıp kalemi altında 305 milyon TL’lik olumlu bir etki görüldü.

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından yapılan bilgilendirme notunda TMS 29 etkisi hariç finansal verilere odaklanıldı. Bu verilere göre, Kontrolmatik 2023'ün son çeyreğinde 1.469 milyon TL satış geliri ve 124 milyon TL net zarar açıkladı. Enflasyon muhasebesi etkileri göz ardı edildiğinde, satış gelirinde artış görülürken net kar geçen seneye göre azaldı.

Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 2023 finansallarında, FAVÖK ve net kar azalış gösterdi. Ancak, bu sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz bir etki yaratması bekleniyor.

Şirketin açıkladığı bilgilendirme notunda TMS 29 etkisi hariç rakamlara da yer verilmesi, değerlendirmenin iki ayrı raporlama sistemine göre yapılmasını gerektiriyor.

Finansal verilere geçmeden önce, Türkiye ve Orta Doğu bölgesinden alınan siparişlerle 2024 için güçlü bir sipariş birikimi oluşturulduğu belirtildi. Özellikle Avrupa, Amerika ve Afrika bölgelerindeki projelerin tamamlanmasıyla sipariş birikiminde önemli bir artış bekleniyor.

TMS 29 dahil verilere göre:

Şirketin satış geliri %21 artışla 3.966 milyon TL oldu.

FAVÖK %47 azalışla 318 milyon TL'ye geriledi ve FAVÖK marjı %8,0 seviyesine düştü.

Net kar %34 azalışla 431 milyon TL olarak kaydedildi.

Şirket, net finansman giderindeki artışın da etkisiyle operasyonel kardaki azalışla birlikte net karında düşüş yaşadı. Ayrıca, muhasebe değişikliğinin olumlu etkisi de dikkate alındı.

Şirketin net borç pozisyonu 2.854 milyon TL olarak gerçekleşti ve net borç/FAVÖK oranı 9,0x seviyesinde bulunuyor.

TMS 29 etkisi hariç verilere göre:

Şirketin satış geliri %83 artışla 3.271 milyon TL oldu.

Azınlık payı öncesi dönem net karında %4 azalış yaşandı ve 4Ç23'te 124 milyon TL net zarar açıklandı.

Enflasyon muhasebesi etkisi, brüt kâr marjında azalışa ve satış geliri ile net kar rakamlarında artış ve azalışa neden oldu.