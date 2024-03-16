Hisseli tapu sahibi olanlar dikkat! Kardeşler arası miras paylaşımında artık o şart kalktı

Babasından veya diğer aile büyüklerinden miras kalan vatandaşlar için önemli bir gelişme! Kardeşler arasında miras paylaşımı sürecinde bir dönüm noktası yaşandı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, miras paylarının kardeşler arasında devri daha da kolaylaştı.

Artık hisseli tapu sahipleri, tapu satışı için daha çabuk çözümler bulabilecekler. Hisseli tapuların devri için hissedarların ortak karar alması ve birlikte tapu işlemlerini gerçekleştirmesi yeterli olacak. Bu durum, miras kalan mülklerin tapuda devrinin hızlanmasına olanak sağlayacak.

Miras paylaşımında önemli bir değişiklik daha var: Kardeşler arasında anlaşma artık yazılı olarak yapılabilir ve karşılıklı imzalandığında geçerli olacak. Artık miras paylaşımlarında noter onaylı sözleşmeye gerek kalmayacak.

Ancak hisseli tapu alımında belirli işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin yanı sıra sınırların belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi gerekiyor.

Miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Ancak hisseli tapuların satışı için hissedarların ortak karar alması şart.

Hissedarlar, tapu devri işlemlerini gerçekleştirmek üzere tapuda hazır bulunmalıdır. Ayrıca, tüm hissedarları temsil edecek bir avukata vekalet vermek de mümkündür.

Tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması durumunda, satış işlemi tamamlandıktan sonra hisselerine düşen paylar kendilerine ödenir.

Hisseli tapu devri için hissedarların tapuda hazır bulunmaları kritik bir adımdır.

Hisseli tapu sahipleri, tapuda bulunamazlarsa, bir avukata vekalet verme hakkına sahiptirler. Tapu kütüğünde yapılacak ayırma işlemi ile hisselerin bölüştürülmesi sağlanacaktır.