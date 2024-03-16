Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve geliri olmayan aileler için Ramazan kolisi yardım programını duyurdu. Bu program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) iş birliğiyle yürütülmektedir.

Ramazan kolileri, içerisinde un, şeker, çay ve yağ gibi zorunlu gıda ürünlerini barındıran temel gıda maddelerinden oluşmaktadır. Bu yardım programından faydalanmak isteyenlerin belirli şartları sağlamaları gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre, maddi durumu yetersiz ailelere Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde, yıl boyunca temel gıda desteği sağlanmaktadır. Bu desteğe erişmek için, sosyal güvencesi olmayan veya kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan aileler başvurabilir.

RAMAZAN KOLİSİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik temel gıda maddelerini içeren yardım kolileri için başvurular, e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Dar gelirli veya geliri olmayan vatandaşlarımız, "e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama" bölümünden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ramazan kolisi yardımı için başvurular, e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin resmi internet siteleri üzerinden veya küçük şehirlerde ikametgah belgesi ve kimlik bilgileri ile belediyelere şahsen müracaat edilerek de başvuruda bulunulabilir. Başvuruları inceledikten sonra, uygun görülen ailelere temel gıda ürünlerini içeren erzak paketleri sağlanacaktır.