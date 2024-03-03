AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti Yenifakılı Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

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Seçim Irtibat Bürosu Açılışı Yapıldı4

Açılışta bir konuşma yapan Milletvekili Akgül, “‘Yenifakılı yüzyılı için gerçek belediyecilik AK Parti'dir’ diyen Yenifakılılar 31 Mart'ta yeni bir zafer yazmak için hazır” dedi.

Seçim Irtibat Bürosu Açılışı Yapıldı5

Milletvekili Akgül açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Yenifakılı Seçim İrtibat Bürosunun açılışını bereket yağmuru eşliğinde yüzlerce hemşehrimizin katılımıyla coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Yenifakılı burada Reis-i Cumhur'umuzun yanında, Yenifakılı burada AK Parti'mizin yanında. ‘Yenifakılı yüzyılı için gerçek belediyecilik AK Parti'dir’ diyen Yenifakılılar 31 Mart'ta yeni bir zafer yazmak için hazır.”

Kaynak: Haber Merkezi