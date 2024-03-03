AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti Yenifakılı Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Milletvekili Akgül, “‘Yenifakılı yüzyılı için gerçek belediyecilik AK Parti'dir’ diyen Yenifakılılar 31 Mart'ta yeni bir zafer yazmak için hazır” dedi.

Milletvekili Akgül açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Yenifakılı Seçim İrtibat Bürosunun açılışını bereket yağmuru eşliğinde yüzlerce hemşehrimizin katılımıyla coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Yenifakılı burada Reis-i Cumhur'umuzun yanında, Yenifakılı burada AK Parti'mizin yanında. ‘Yenifakılı yüzyılı için gerçek belediyecilik AK Parti'dir’ diyen Yenifakılılar 31 Mart'ta yeni bir zafer yazmak için hazır.”