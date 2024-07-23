Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşanan çevre sorunları ve Eğirdir Gölü'ndeki su kaybı ve koku problemi için TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Başkanvekili ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Komisyon üyeleri İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ile AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Eğirdir'e gelerek incelemelerde bulundu. Eğirdir ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesi'nde bulunan kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen heyet, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Toplantıda Yeşilada Mahallesi'nin "sit alanı", "içme suyu havzası" olması, Kıyı Kanunu'na tabi bulunması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların sıkıntıları dinlendi.

“YEŞİLADA'NIN EN ÖNEMLİ PROBLEMLERİNDEN BİRİSİ İMAR SORUNU”

Toplantıda konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, “Geçmişten beri yaşanan bir problem. Uzun yıllardır da çözülmek üzere çalışılıyor ve bu kapsamda tabii vatandaşlarımızın da hem idareye, valiliğimize, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu‘na başvuruları var. Bu başvurularda temel konu burada yapılacak binalarla ilgili tadilat veya yeniden yapım konusunun çözülebilmesi için yardımcı olunması. Bu kapsamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonumuz sayın başkan başkanlığında milletvekillerimizin katılımıyla bugün konuyu yerinde incelemek üzere geldi. Burada mahalle sakinlerimiz var. Hem onların sorularına cevap verebilmek hem de konuya ilişkin alınan mesafeyi, yaşanan süreci iyi bir şekilde anlatmak amacıyla buraya geldik. Bu çözüm odaklı yönetimin bilgilerinin göstergesidir. Çünkü burada yaşayan insanlarla birlikte sorunu çözmemiz lazım. Yarın bu koruma amaçlı imar planı çalışmaları nihayete erdiğinde nihai olarak çözüm bulunmuş olunur. Yeşilada Mahallemizde altyapı noksanlıkları var. Doğal gaz getirilmesi problemi var. Çünkü koruma amaçlı imar planı henüz devreye girmediği için bu konuda yaşanan süreci ve alınan mesafeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürümüz de sizlere açıklamada bulunacak. Bu mesele çözüme bağlanınca da buradaki yaşam daha çok rahatlayacak ve burada ikamet eden vatandaşlarımız daha refaha, huzura kavuşmuş olacak” dedi.

“KOMİSYON VATANDAŞIN ANLATTIĞI, DEVLETİN DE DİNLEDİĞİ VE ONA GÖRE DE İCRATLARDA BULUNDUĞU YERDİR”

Toplantıda konuşan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Komisyona gelen bir dilekçe ile ilgili yerinde inceleme yapmak üzere Eğirdir'e geldiklerini belirtti. Karamık, “Dilekçe Komisyonu, Meclisin en eski komisyonlarından biridir ve denetim yetkisi olan iki komisyondan biridir. Diğeri de İnsan Hakları Komisyonudur. Komisyonumuzun bilirkişi atama, denetim isteme, yerinde inceleme, alt komisyon kurma gibi oldukça geniş kapsamlı yetkileri vardır. Türkiye'nin her bir köşesinden, büyük şehrinden, ilçesinden, ilinden, köyünden çok çeşitli konularda komisyonumuza dilekçeler gelmektedir. Dilekçe Komisyonu Türkiye'de yaklaşık 15 hak arama kurumundan biridir ve katılımcı ve çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Komisyon, Mecliste ne iş yapar diye soranlar oluyor. Ben bunu vatandaşın anlattığı, devletin de dinlediği ve ona göre de icraatlarda bulunduğu yerdir, devletin konuşan dilidir, dinleyen kulağıdır. Bu anlamda çok önemli bir iletişim köprüsüdür, devletin vatandaşıyla iletişim kurduğu ve iletişim kanalında objektif, tarafsız katılımcı bir şekilde gerçekleştirildiği bir güzide kurumdur” şeklinde konuştu.

Toplantıda vatandaşları bilgilendiren Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca ise “Bulunduğumuz Yeşilada ile ilgili sizlerin hassasiyetini bizler de aynı şekilde yaşayarak bu süreci kendi görev alanımız içerisinde yürütüyoruz. Bulunduğumuz alan bizim bakanlığımızın 2020 yılındaki düzenlemesiyle sürdürülebilir sit alanı statüsünde. Koruma amaçlı imar planı tabiat varlıkları yönüyle yürüyen bir süreç. Aynı zamanda burada sekiz tane de kültür varlığımız var. Eğirdir Gölü'nü de düşünürsek çok özellikli, nitelikli bir yerdeyiz. Bu koruma planı olmaksızın öncesinde ilke kararlarımız var. İlke kararlarımız binalarımıza bir kısım tadilat imkanı veriyor ancak koruma amaçlı imar çalışması daha önce de başlanmış. Geldiğimiz noktada bulunduğumuz alanın jeoteknik raporu hazırlanarak bakanlığımıza sunuldu, şu anda incelemesi devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından vatandaşlara söz verilen toplantıda imar sorunları ve Eğirdir Gölü'ndeki su kaybı konuşuldu. Vatandaşlar heyete Eğirdir'de yaşanan sıkıntılara bir an önce çözüm bulunmasını gerektiğini iletti. Yeşilada'da yaşayan vatandaşların sıkıntılarını not alan heyet, incelemelerde bulunmak üzere tekne ile Eğirdir Gölü'ne açıldı.

Toplantıya Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca, AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ve Yeşilada Mahallesi sakinleri katıldı.