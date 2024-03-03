İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim kampanyası kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan Taştan, daha sonra Sarıhacılı TOKİ Konutları'nda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarıhacılı bölgesindeki konut sakinleri ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Taştan, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri ve Yozgat için vizyonunu anlattı.

Vatandaşların sorunlarını, isteklerini ve dileklerini bizzat dinleyen Taştan, göreve gelmesi durumunda 1 Nisan itibarıyla Yozgat'ın sorunlarını bir bütün olarak ele alarak çözüme kavuşturacağına dair taahhütte bulundu.

Seçim çalışmaları sırasında birebir iletişimi önemseyen Taştan'ın bu ziyareti, yerel seçimler öncesinde Yozgatlı vatandaşlarla doğrudan temas kurma ve onların beklentilerini anlama çabasının bir parçası olarak değerlendirildi.

Taştan'ın projeleri ve vaatleri, Sarıhacılı TOKİ Konutları'nda yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.