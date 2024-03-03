Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11’inci grupta mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor, kendi evinde Develigücüspor’u konuk etti.
Kırmızı siyahlı ekip rakibini Reha Kurt’un golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3’üncü dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Reha Kurt’un ara pasında topla buluşan Yahya Kemal Baki’nin ceza sahası dışından sert şutu üstten az farkla auta çıktı.
8’inci dakikada Caner Taşkıran’ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Reha Kurt’un kafa şutu yandan az farkla auta çıktı.
14’üncü dakikada Mustafa Değirmenci’nin ortaladığı topa Umut Koray Öz’ün kafa vuruşu yandan auta çıktı.
16’ncı dakikada Develigücüspor atağında Hasan Hüseyin’in sert şutu direkten döndü.
56’ncı dakikada Ekrem Sütçü’nün ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ahmet Üner’in kafa şutu üstten az farkla auta çıktı.
60’ıncı dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kontra atağında Ahmet Aktaş’ın uzun pasında topla buluşan Mustafa Değirmenci’nin yerden sert şutunu Develigücü kalecisi Osman çeldi. Dönen topu Reha Kurt tamamlayamadı, meşin yuvarlak auta çıktı. Kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu.
69’uncu dakikada Emin Altunay kaptığı topla Develigücü ceza sahasına girdi. Altunay, kaleci ile karşı karşıya geldiği pozisyonda topa sert vurdu. Sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı, Yozgat Belediyesi Bozokspor mutlak golü kaçırdı.
73’üncü dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı serbest vuruşu Mustafa Değirmenci kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına yüksekten gönderdiği topa iyi yükselen Ahmet Aktaş’ın kafa şutu yandan az farkla auta çıktı.
75’inci dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor kontra atağında topla buluşan Ekrem Sütçü’nün ceza sahası dışından sert şutunu Develigücü kalecisi güçlükle kornere çeldi.
84’üncü dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı korner atışını Ekrem Sütçü kullandı. Ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmet’in vuruşuna Develigücü kalecisi Osman müdahale etti. Sert müdahalenin ardından Ahmet yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Reha Kurt’un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Skor: 1-0.