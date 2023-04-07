Habertürk ekranlarında yayınlanan Hülya Hökenek’in sunduğu Gün Ortası programına katılan Habertürk Ankara Editörü Mahir Kılıç, Millet İttifakının ortak liste ile seçime gireceği 15 ilin arasında Yozgat’ın da yer aldığını ifade etti.

CHP ve İYİ Parti arasında tek liste müzakereleri devam ediyor. 15 civarında ilde de uzlaşı sağlandı. Adıyaman, Aksaray, Van, Gümüşhane, Yozgat, Bitlis, Bingöl bu illerin içerisinde yer alıyor. Bu illerde hangi parti güçlü ise onun logosu ve listesi ile seçime gidilecek.

YOZGAT’TA İYİ PARTİ LİSTESİ

Yozgat’ta İYİ Parti listesinden seçime girileceği belirtilirken hem İYİ Parti hem de CHP’li isimlerin İYİ Parti listesinden seçime gireceği bilgileri verildi.

İYİ Parti ortak listesinde ilk sıranın İYİ Partili bir isme verileceği, ikinci sıraya ise CHP’li bir ismin yazılacağı ifade edildi.

1’İNCİ KAYALAR, 2’NCİ KEVEN Mİ?

Ortak listenin gündeme gelmesiyle birlikte, Yozgat’taki aday listesinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından rozeti takılan hemşehrimiz Lütfullah Kayalar’ın aday olacağı il henüz açıklanmadı fakat ortak listenin gündeme gelmesi ile birlikte Kayalar ismi Yozgat’ta ağırlık kazandı.

İYİ Parti ortak listesinde Kayalar’ın birinci sıradan, CHP Milletvekili Ali Keven’in ise ikinci sıradan aday gösterileceği konuşuluyor.

Kayalar’ın Bursa veya Ankara’dan aday olması durumunda, Yozgat İYİ Parti ortak listesinin Taner Demirer ve vekil Ali Keven isimleri ile şekilleneceği gelen bilgiler arasında. ● Yasin Nazım Kayhan