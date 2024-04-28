Yozgat'ın görülmesi gereken gizli cennetleri bitmiyor. Karanlıkdere 35 kilometre uzunluğunda doğaseverleri bekliyor.

Şefaatli ile Yerköy ilçeleri arasında uzanan muhteşem bir vadide gizlenmiş olan Karanlıkdere mevkisi, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü ile dikkat çekiyor.

Karanlıkdere Vadisi, Şefaatli ilçesinde henüz keşfedilmemiş birçok doğal güzelliği ve kaynakları içinde barındırıyor.

Bu vadi, içinden akan şırıl şırıl bir dereye, endemik bitki türlerine, üzüm bağlarından ayva ve menengiç ağaçlarına kadar pek çok meyve çeşidine ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 35 kilometrelik bir alanı kaplayan ve Yerköy ilçesine kadar uzanan Karanlıkdere, Yozgat'ın sınırları içinde bulunuyor.

Meyve cenneti olarak adlandırılan bu vadide, muhteşem doğa manzaraları ve lezzetli meyvelerle dolu bir keşif fırsatı sizi bekliyor.

SEDEF TALEPTE BULUNMUŞTU!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Şefaatli ilçesinde bulunan Karanlıkdere Vadisi'nin ülke tarımına kazandırılmasını ve Karanlıkdere Vadisi’ne bağ tesisi kurulması için talepte bulunmuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir konuşma yaparak Yozgat’ın taleplerini meclise taşıyan Milletvekili Sedef, Yozgat’ın bölgeye özgü tarım ürünlerinin verimliliğinin artırılması, bu ürünlerin tamamının yapılması ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

Karanlıkdere Vadisi'nin ayva ve üzüm yetiştiriciliği yönüyle değerlendirilmesi gerektiğinin yapılan birçok araştırmayla tespit edildiğini belirten Sedef, alanda 605 hektar arazinin tamamı için bir bağ tesisi kurulmasının mümkün olabileceğini dile getirmişti.

“BAĞ TESİSİ KURULABİLİR”

Karanlıkdere Vadisi'nin ülke tarımına kazandırılmasını isteyen Sedef, “İlimizin, bölgeye özgü tarım ürünlerinin verimliliğinin artırılması, bu ürünlerin tamamının yapılması ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yozgat Şefaatli ilçesi Karanlıkdere Vadisi'nin ayva ve üzüm yetiştiriciliği yönüyle değerlendirilmesi gerektiği yapılan birçok araştırmayla tespit edilmiştir. Alanda, 605 hektar arazinin tamamı için bir bağ tesisi kurulması mümkün olabilir. Karanlıkdere Vadisi'nin ülke tarımına kazandırılması beklentilerimiz arasındadır. Tarım sektörü, Yozgat ekonomimizin temel direklerinden biridir. Pancar eken çiftçilerimiz neredeyse tüm ilçelerimizde bu sektörün önemli bir parçasıdır” demişti.