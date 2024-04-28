Yozgat’ta esnaflar çeyiz alışveriş yoğunluğunun başlaması gerektiğini dile getirirken, eski senelere kıyasla hareketliliğin azaldığını söylüyor.

Esnaflar, son 1 ayda bankaların kredilerde artı taksitlerini kesmesi, kredi faiz oranları, enflasyon, mevcut ekonomik durumlar, fiyatların yüksek olması ve gibi durumların satışları azalttığını bildirdiler.

Düğün sezonu ile beraber çeyiz hazırlıkları için alışveriş planları da oluşturulmaya başlandı. Yozgatlı esnaflar tarafından yapılan açıklamada, bu sene hareketliliğin az olduğu belirtilirken aynı zamanda çeyiz alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.

"İHTİYAÇLAR DOĞRU BELİRLENMELİ”

Esnaf tarafından yapılan açıklamada, “Düğün sezonu yaklaşıyor, çeyiz listeleri oluşturulmaya başlandı. Çiftler düğün tarihlerinden önce alışverişlerini tamamlayarak fiyat artışlarından etkilenmemenin yollarını arıyorlar. Bu konuda liste ve ihtiyaçların doğru belirlenmesi gerekiyor” denildi.

Çeyiz alma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan esnaf, “Liste oluşturun, bütçenizi belirleyin, kalite ve uzun ömürlülük, ihtiyaçlarınıza göre alışveriş yapın, kampanya ve indirimleri takip edin, zamanı iyi kullanın, alışveriş yerlerini araştırın” şeklinde ifadeler kullanıldı.

“DETAYLI BİR LİSTE OLUŞTURULMALI”

Dikkat edilmesi gereken noktaları açarak anlatan esnaflar, şu şekilde konuştu: “Çeyiz hazırlığı yaparken en önemli adımlardan biri, ihtiyaç duyulan her şeyi kapsayan detaylı bir liste oluşturmaktır. Bu liste, hem alacaklarınızı sıralamanıza yardımcı olur hem de bütçe planlaması yaparken rehberlik eder. Liste yaparken, mutlaka uzun vadede ihtiyaç duyulacak temel eşyaları önceliklendirmelisiniz. Çeyiz listesi hazırlarken, ev tekstili ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden dekoratif objelere kadar geniş bir yelpazeyi düşünmelisiniz. Çeyiz alışverişlerinde kalitenin önemi büyüktür. Özellikle uzun ömürlü olması gereken beyaz eşya, mobilya gibi büyük alımlarda, daha kaliteli ürünleri tercih etmek, uzun vadede daha ekonomik olabilir. Kalite, sadece markayla sınırlı değildir; kullanılacak malzemenin dayanıklılığı, işçiliği ve garanti koşulları gibi faktörler de kaliteyi belirler. Çeyiz, her ne kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsasa da ihtiyaçlarınıza odaklanarak alışveriş yapmak çok önemlidir. Geçici trendlere veya anlık heveslere kapılmak yerine, uzun süre kullanımınız için gerçekten gerekli olan ürünleri belirleyin. Bu sayede hem bütçenizi korumuş olursunuz hem de gereksiz yığınlardan kaçınmış olursunuz. Çeyiz alışverişlerinde indirim sezonlarını, özel kampanyaları ve çeşitli satış günlerini takip etmek, büyük avantajlar sağlayabilir. Özellikle büyük mağazaların ve online platformların düzenlediği indirimler, çeyiz bütçenizi daha verimli kullanmanıza olanak tanır.”