Boğazlıyan ilçesinin bir mahallesinde gerçekleşen hırsızlık olayı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda çözüldü.

Boğazlıyan ilçesinin bir mahallesinde M.E.C. isimli şahsın evinden bin lira nakit parasının çalınması sonrasında olayın aydınlatılması ve hırsızların yakalanması maksadıyla teknik inceleme ve takip çalışması gerçekleştirildi.

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Y.C. isimli şüpheli şahıs, Boğazlıyan ilçesi girişinde yapılan yol kontrol faaliyetinde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık suçundan gözaltına alınan Y.C. isimli şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlemlerin devam ettiği söylendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Boğazlıyan ilçesi x mahallesinde M.E.C. isimli şahsın evinden bin lira nakit parasının çalınması olayı ile ilgili olayın aydınlatılması ve hırsızların yakalanması maksadıyla; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yapılan teknik inceleme ve takip neticesinde, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Y.C. isimli şüpheli şahıs, Boğazlıyan ilçesi girişinde yapılan yol kontrol faaliyetinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan Y.C. isimli şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca her türlü hırsızlıkla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.