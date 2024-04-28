Özellikle Tunceli dağlarında yetişen ve Türkiye'de pek bilinmese de Rusların favorisi olan bir besin var. Bu besin, adeta bir mucize olarak nitelendiriliyor çünkü tüketildiğinde vücutta mucizevi etkiler yaratıyor. Hem kan basıncını, kolesterolü ve trigliserit seviyelerini düzenleyerek kalp sağlığını destekliyor hem de birçok hastalığa karşı koruyucu özellikler sunuyor.

Adı 'ayı sarımsağı' veya 'ramsons sarımsağı' olarak da bilinen bu özel bitki, özellikle Ruslar arasında büyük ilgi görüyor. Antioksidan açısından zengin olan bu bitki, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.

Yozgatlıların da araştırdığı yabani sarımsak, kan basıncını düşürme özelliği ile de dikkat çekiyor. Kan damarlarını genişleterek kan akışını artırması sayesinde kalp sağlığını destekliyor ve yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

Kolesterol dengesi konusunda da etkili olan bu özel bitki, LDL kolesterol seviyelerini azaltırken HDL kolesterol seviyelerini artırarak damar sağlığını destekliyor.

Yabani sarımsağın kansere karşı koruyucu etkileri de biliniyor. İçerdiği sülfür bileşikleri, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyerek çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu bir etki sağlıyor.

Sindirim sistemi sağlığını destekleyen prebiyotik lifler içeren bu bitki, sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor ve bağırsak sağlığını koruyor.

Ayrıca yabani sarımsak, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde iltihaplanmayı azaltıyor ve eklem ağrıları gibi sorunların hafiflemesine yardımcı oluyor.

Kan şekerini dengeleme konusunda da etkili olan bu bitki, diyabet hastaları için önemli bir destek sağlıyor.

Bunların yanı sıra yabani sarımsak, hafızayı güçlendirme ve bilişsel fonksiyonları iyileştirme konusunda da etkili. Antioksidanlar ve besin maddeleri içeren bu bitki, yaşlanma sürecinde bilişsel gerilemeyi önleyerek Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltıyor.

Son olarak, yabani sarımsağın doğal antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruyucu etkiler sağladığı da bilinmektedir.

Ancak, bu faydalı bitkinin aşırı tüketiminin bazı kişilerde mide rahatsızlıklarına veya alerjik reaksiyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, herhangi bir sağlık sorunuyla ilgili tedavi amacıyla yabani sarımsak veya yabani sarımsak takviyeleri kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

AYI SARIMSAĞI FAYDALARI VE ZARARLARI

Ayı sarımsağı (Allium ursinum) : Ayı sarımsağı, ilkbahar müjdecilerinin en başta gelenlerinden biridir. Orman sarımsağı ve cadı soğanı isimleriyle de bilinir. Ayı sarımsakları, inci çiçeğininkini (Mayıs Çiçeği) andıran, neşter biçimindeki cilalanmış gibi parlayan taze yeşil yaprakları, saydam bir beyaz tabaka ile örtülü, uzunca bir soğandan çıkarlar. Üstünde beyaz çiçek yuvarlakları olan açık yeşil ve pürüzsüz sapı 30 cm kadar uzar. Ayı sarımsağı, yalnızca bitkisel topraklı, nemli çayırlarda, gölgeli ve nemli dere kıyılarında, çalılıkların altında, yapraklı ağaç ormanlarına yetişir.

Bu bitkide çok büyük tedavi etme gücü gizlidir ve hatta kış uykusundan uyanan ayıların, mide, bağırsak ve kanlarını temizlemek için onu aradıkları da söylenir. Bitki, genellikle bizim sarımsağımızın özelliklerini paylaşır, ancak çok daha güçlüdür. Bu nedenle o, doku yaşlanmasını yavaşlatma kürü için vazgeçilemez bir bitkidir.

Yapraklar kuruduklarında şifalı güçlerini yitirdiklerini için, taze bitki kullanımına önem verilmelidir. Yapraklar, ıspanak veya salata gibi de hazırlanabilir. Fakat, miktar fazla tutulduğunda rahatsız edici bir tat oluşturduğu için, ıspanak gibi pişirilmek istenildiğinde ısırganotu ile karıştırılarak kullanılmalıdır Bitkinin genç yaprakları nisan ve mayısta, yani çiçeklenmeden önce, soğanı ise yaz sonunda veya sonbaharda toplanır. Ayısarımsağı soğanı, aynen sarımsak gibi kullanılabilir. Mideleri duyarlı olan kişiler, yaprakları ve soğanı ince doğrayıp üstüne sıcak süt dökmeli, 1-2 saat beklettikten sonra, bu sıvıyı içmelidirler. Bitkinin iyileştirici gücüne bütün bir yıl boyunca sahip olmak isteyenler ise, bir ayısarımsağı tentürü hazırlayabilirler. Bu tentürden her gün 10-12 damla, biraz suya karıştırılarak alınır. Bu damlalar, kusursuz bir zihin açıklığı kazanılmasına yardım eder, atardamar sertliğine karşı önlem yerine geçer ve daha pek çok şikayetlere son verir. Ayısarımsağı, sindirim sistemini çok olumlu etkiler. Aşırı ve kronik ishallerde, bunlar gaz ve kolik eşliğinde olsalar bile, oldukça etkilidir . Ayrıca, eğer bağırsak krampı veya yorgunluğu nedeniyle oluşmuşsa, kabızlıkta da çok başarılı sonuçlar verebilir. Mideden kaynaklanan kalp düzensizlikleri, uykusuzluk, aynı zamanda, atardamar sertliklerinin veya yüksek olan kan basıncının yol açtığı baş dönmesi, kafada basınç ve soluk alma düzensizlikleri de azalır, basınç fazlalığı zamanla normalleşir. Ayı sarımsağı şurubu, sürekli balgam çıkaran ve bu nedenle soluk alma zorluğu çeken yaşlı kişiler için de mucizeler yaratan bir iksirdir. Kronikleşmiş öksürüklerde bile göğsü yumuşatabilir ve böylece, soluk alma zorluklarını ortadan kaldırır. Genellikle yaşlı kişilerde oluşan ödemlerde ve akciğer rahatsızlıklarında bu iyileştirici şurup başarıyla kullanılabilir. Kullanılan taze yapraklar böbrekleri ve mesaneyi temizleyerek, idrar söktürür. Zor iyileşen yaralar, üstlerine taze bitki özsuyu sürüldüğünde hızla iyileşir. Bitki, kendisini özellikle sivilceli ciltlerde kanıtlamış bir kan temizleyicidir.