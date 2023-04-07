Bayram ikramiyesinin gerekçesi sadece yüksek enflasyon nedeniyle düşen satın alma gücünün olmadığına vurgu yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, aynı zamanda her türlü olağanüstü durumlarda milletin yanında ön safta yer alan, toplum sağlığını korumak için gece gündüz özverili bir şekilde çalışan, salgın döneminde virüsle mücadele eden, kendi sağlığını hiçe sayarak canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının ayırt edilmeksizin ekonomik olarak güçlendirilerek moral ve motivasyon kazandırılması olduğunu belirtti.

“ALANLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ”

Bayram ikramiyesinin her yıl Kurban ve Ramazan Bayramlarından önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ya da aylık alanlara ödenen para olduğuna dikkat çeken Taşkın, Bayram ikramiyesi alanların kapsamının genişletildiğine vurgu yaptı.

İkramiyeden dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerinin yararlandığını belirten Taşkın, şunları söyledi: “Devlet tarafından yılda iki defa verilen Bayram ikramiyelerinden emekliler ile diğer herkes yararlanırken sadece memurların yararlanmaması düşündürücüdür! EYT emeklileri bile Bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor. En düşük maaş alan emekliye maaş zammı yapılabiliyor. Ama söz konusu memur olduğu zaman tüm imkânlar mümkün olduğunca kısıtlanıyor! Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen, zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan memurun ekonomik olarak rahat nefes almasını sağlamak gerekiyor. Özellikle sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle hükümete çağrı yapıyorum; sağlık teşkilatlarında çalışanlara unvan ve kadro ayrımı yapılmaksınız 2 bin lira Bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz. Üstelik genel bütçeye dokunmadan ikramiye verilebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ayrıca bir düzenlemeye gerek kalmadan Sağlık Bakanlığının yayınlayacağı bir genelge ile döner sermayeden ödeme yapılabilir. Hatırlatmak istiyorum ki sosyal devlet anlayışının önemli göstergelerinden biri de çalışanların refahını ve huzurunu sağlayarak hayat seviyesini yükseltmek, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırarak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Bu husus Anayasa’nın 5’inci maddesi ile güvence altına alınmıştır. 49’uncu madde de ise ‘Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek’ ile mükelleftir. Bunun içinde sağlık çalışanları gibi hayati önem taşıyan görevlerde hizmet verenlerin teşvik edilmesi amacıyla Bayram ikramiyesi verilmesi gereklidir. Nitekim Anayasa’nın 55’inci maddesine göre ‘Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır’ Bu nedenlerle ülkemizin geçim şartları ve yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünün hızla düşmesi de dikkate alınarak sağlık çalışanlarının ekonomik durumu incelenmeli ve Bayram ikramiyesi amasız, fakatsız, bu bayram öncesinde verilmelidir.” Haber Merkezi