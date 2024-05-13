Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çekerek’te yapılan 16 derslikli Kamile Akbay İlkokulu inşaatı tamamlanarak, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde çocukların hizmetine sunulacağını söyledi.

Vali Özkan, “Eğitim yatırımları kapmasında inşa etmeyi sürdürülen projeler bir bir tamamlanıyor” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Tüm çabamız daha nezih ve modern ortamlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirebilmektir. Bu kapsamda, Çekerek İlçemizde yaptığımız 16 derslikli Kamile Akbay İlkokulu inşaatı tamamlanmış olup, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde çocuklarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.