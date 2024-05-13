Meteoroloji verilerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenen, Çekerek’e bağlı Arpaç köyünde vatandaşlar yağmur için dua etti.

Çekerek'in Arpaç köyünde baharın gelmesiyle yağmur bekleyen vatandaşlar, camilerde kuraklığın sona ermesi için dua etti. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren ve hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü kentte, vatandaşlar yağmur yağması için semaya el açtı.

Köyün cami imam hatibi ve ilçe müftülüğü din görevlilerinin de katıldığı programda Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlidi Şerifler okundu, yağmur yağması için dua edildi. Yağmur duasına katılan vatandaşlara yemek ikram edildi.