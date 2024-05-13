İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez, Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde yapılan operasyonda 6 şahıs yakalandı.

Yakalanan 6 şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalara hız kesmeden devam etmektedir.

Bu kapsamda Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 04 – 12 Mayıs 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu tespit edilen;

Hakkında ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ ve ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlarından ‘13 yıl 10 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.T. isimli şahıs Yozgat-Yerköy’de,

Hakkında ‘Dolandırıcılık’ suçundan ‘5 yıl 3 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.S. isimli şahıs Yozgat-Yerköy’de,

Hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan “2 yıl” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.C.K. isimli şahıs Yozgat-Yerköy’de,

Hakkında ‘Askeri Ceza Kanuna Muhalefet’ suçundan ‘5 yıl’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E. isimli şahıs Yozgat-Boğazlıyan’da,

Hakkında ‘Nafaka Hükümlerine Uymamak’ suçundan ‘3 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ü. isimli şahıs Yozgat-Boğazlıyan’da,

Hakkında ‘Hakaret’ suçundan ‘11 ay 20 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Y. isimli şahıs Yozgat-Merkez’de, yapılan operasyonla yakalanmıştır.

Yakalanan 6 şahsın işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlarca tutuklanarak cezaevlerine konulmuştur.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, asayiş ortamının sağlanması ve yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak yine halkımızın desteği ile devam edecektir” denildi.