Yavruhasan İlkokulu’nda öğrenciler ve aileleri ile buluşan Müdür Aksoy, okul hayatındaki başarıda aile faktörünün büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

“ÇOCUKLARINIZLA İLGİLENİN”

Çocuğunun ilgi, beceri alanlarını bilen ailelerin çocukları daha başarılı olduğunu kaydeden Aksoy, “Okul başarısında ailenin rolü doğru ebeveyn tutumlarını benimsemekten, okul ile iş birliği içerisinde olmaktan ve çocukla maddi ve manevi ilgilenmekten geçmektedir. Çocuğunun ilgi, beceri alanlarını bilen, gelişimini destekleyen, hedef belirlemesine rehberlik eden ailelerin çocukları daha başarılıdır. Yavuhasan Ortaokulumuzda yapılan toplantıda gördüğümüz manzara tarifimize uymaktadır” ifadelerini kullandı.

“AİLELERİMİZE İNANCIM TAM”

Aksoy konuşmasının devamında, “Öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantımıza velilerimizin yoğun ilgisi bizleri mutlu etmiştir. Okulumuzun ve ilçemizin eğitim ihtiyaçlarını her daim desteğini hissettiğimiz ailelerimizle karşılayacağımıza inancım tamdır. Verimli bir toplantının planlanmasından dolayı okul idarecilerimize öğretmenlerimize, yoğun katılımlarından dolayı kıymetli velilerimize teşekkür ederim. Biz büyük bir eğitim ailesiyiz” şeklinde konuştu. Haber Merkezi