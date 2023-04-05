TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan hemşehrimiz Lütfullah Kayalar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in teklifini kabul edip partiye katıldı. Grup toplantısına katılan Lütfullah Kayalar'ın parti rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı.

Birlikte kameralara görüntü veren Akşener, sonrasında grup toplantısı kürsününü Kayalar’a bıraktı. Kayalar, İYİ Parti grup kürsüsünden açıklamalar da bulundu. Kayalar şunları söyledi; "İçinde bulunduğumuz 2023 yılında bir daha tekerrür etmemesini arzu ettiğimiz bir büyük deprem felaketini yaşadık. Gene bu yıl ülkemizde 14 Mayıs'ta yeniden genel seçimler yapılacak. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarınca kurulan Türkiye Cumhuriyeti 1950'de çoğulcu demokrasiye geçmiş, 1960 ve 1980'de yol kazalarına uğramış, 1983 yılındaki seçimlerde Türkiye dünyaya açılan ve dünyayla buluşan, çağ atlayan bir dönemi yaşamıştır. Benim de içinde bulunduğum bu dönemde ve bu salonda görev yapan değerli siyasilere, milletvekili arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum.”

“TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİNDEN BİRİ”

Halkın büyük sıkıntıda olduğunu kaydeden Kayalar, “Şimdi önümüzde yapılacak olan bu seçim toplumun çoğunluğunun kabul ettiği gibi Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biridir, bana göre en önemli seçimidir. Geçtiğimiz 2002-2003 AKP tek adam yönetiminde görülmüştür ki otoriter ve baskıcı yönetimlerle insanların mutluluğun sağlanması mümkün olmuyor. Bugün halkımız büyük sıkıntıda. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı çekilebilecek noktada değil. Bu problemler ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor gibi görünse de Türkiye'nin problemi özünde ekonomik daralmalar değil. Sıkıştığımız nokta Türkiye'nin dünyayla entegrasyonunu gecikmesidir. Süreklilik kazanan ekonomik darboğazların tersine Türkiye ekonomik açıdan çok şanslı ve güçlü ülkelerden biridir” dedi.

“DERDİMİZ, TEK AĞIZA BAKAN GÜÇSÜZ VE SESSİZ BÜROKRASİMİZDİR”

Son olarak Kayalar, şunları söyledi; “Genç bir müteşebbis ordusu ve çalışan kesime sahiptir Türkiye. Günlük ekonomik sıkıntılarımızın gerçek nedeni bugünkü yönetim sisteminin hastalıklarıdır. Derdimiz benzi solgunlaşmış, tek ağıza bakan ve onun etrafında dönen güçsüz ve sessiz bürokrasimizdir. Derdimiz adalet sistemidir; bir köşeye atılmış özgürlüklerimizdir. İhtiyacımız olan değişimi başlatacak olan yolculuğu Türkiye'ye yaptıracak olan inanıyorum ki Sayın Meral Akşener hanımefendiyle birlikte İYİ Parti kadroları, İYİ Parti'nin vizyonudur. Seçimden sonra inşallah Millet İttifakı tarafından gerçekleştirilecek yeniden yapılanmayla Türkiye, büyük Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyerek dünyadaki güçlü, itibarlı, demokratik, laik bir cumhuriyet olarak yoluna devam edecek. Alternatifi olmayan kişiler, alternatifi olmayan çözümler, alternatifi olmayan iktidar fikrini benimsemem. İnşallah yapılacak olan genel seçimlerden sonra sayın başkanın da ifade ettiği gibi daha büyük bir grupla Türkiye'deki hizmet yolunda hizmet edeceğiz."

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

Lütfullah Kayalar, Yozgat, Akdağmadeni ilçesinde doğmuş, ilkokulu Namık Kemal İlkokulunda, ortaokulu Yozgat Merkez Ortaokulunda, liseyi Ankara Aydınlık Evler Lisesini bitirmiştir. Kısa bir süre ODTÜ'ye devam ettikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yozgat ve Ankara'da avukatlık yapan Lütfullah Kayalar, aynı zamanda sporla da ilgilenerek Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı da yapmıştır. Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atılmış ve Yozgat milletvekili seçilmiştir. XVII., XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Yozgat Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köyişleri ve Maliye Bakanlıkları yapmıştır. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı sırasında Türkiye'nin en büyük yeşil kuşak projesini başlatmış, ayrıca "Şehirde ne varsa köyde de olacak" sloganı ile Türkiye genelinde büyük bir yapılandırma hareketi başlatmıştır. Yasin Nazım Kayhan