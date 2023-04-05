Fahri Yenice, “Vatandaşlarımız yemekten sonra çay yerine rezene ve anason demleyebilirler” dedi.

Aktarcılık yapan Fahri Yenice, vatandaşlara iftar sonrası meydana gelen şişkinlikler hakkında önerilerde bulunarak, vatandaşların yemekten sonra çay yerine rezene ve anason demleyebileceğini söyledi.

“RAHATLATICI ÜRÜNLER ÖNERİYORUZ”

Ramazanda insanların düzenli sıvı alamadıkları ve akşam iftarda yemeğe çok yüklendikleri için kabızlık ve gaz sorunları yaşadıklarını söyleyen Yenice, “Bunun için bizim tavsiyemiz, rezene, anason, kişniş, papatya, açlık otu ve sinameki bitkileridir. Biz bağırsakları rahatlatıcı ürünleri vatandaşlarımıza öneriyoruz. Bu saydığım bitkiler içerisinde rezene, anason ve kişniş midede ve bağırsakta bulunan gazları alır. Açlık otu, sinameki ve papatya da bağırsakları çalıştırır. Vatandaşlarımız yemekten sonra çay yerine rezene ve anason demleyebilirler. Ürünleri fiyatları 100 gramı 20-30 TL arasında değişiyor. Zaten bu ürünler hafif olduğu için grama çok fazla giriyor. Bir kişi 100’er gram alsa kendisine bir Ramazan boyunca yeter” ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLA SIVI TÜKETİN”

Vatandaşların rezene, anason, kişniş, papatya, açlık otu ve sinameki bitkilerini her gün değil 2-3 günde bir kere içmeleri gerektiğini dile getiren Yenice, “Bu ürünleri vatandaşlarımız karıştırarak içerse daha iyi olur. Bu ürünleri karıştırarak, 2-3 güne bir içerlerse bağırsakları normal orantıda çalıştırır. Ancak her gün içerlerse bu kez bağırsaklarını daha çok bozarlar. Vatandaşlarımızı biraz daha fazla sıvı tüketmeleri yönünde uyarıyoruz. Yemeğe sıvı yiyeceklerle başlamalarını daha sonra ana yemeklere geçmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“10 DAKİKA BEKLEMEK YETERLİ”

İftar sonrasında şişkinliğe iyi gelen çayları tek tek sıralayan Yenice, “Nane çayı, yemeği fazla kaçırınca şişen midelere ilaç gibi. Hazımsızlığı ve gaz sorunlarını çözer, ferahlık sağlar. Gaz sorununu çözen bir diğer çay ise rezene. Bağırsakları ve mideyi rahata kavuşturan rezene çayı metabolizmayı, dolayısıyla yağ yakmayı hızlandırır. 1 su bardağı kaynamış suya 1-2 çay kaşığı kurutulmuş rezene ekleyip 10 dakika beklemek yeterli. Sahurda içildiğinde susuzluk gideren meyan kökü çayı, hazımsızlığın da önüne geçiyor. Aktarlarda bulunabilen meyan kökünden çay yapmak için önce küçük parçalara ayırmak gerekiyor. 1 bardak kaynamış suyun içine 1 çay kaşığı meyan kökü atarak 5 dakika bekletmek yeterli oluyor” diye konuştu.

“MİDE AĞRILARINI DA DİNDİRİYOR”

Yenice son olarak ise şu çayları saydı; “Tarçının mide ağrılarına iyi gelme, metabolizmayı hızlandırma ve açlık hissini bastırma gibi özellikleri var. Bu çay hem 4-5 parçaya bölüp kullanılabilecek çubuk hem de toz tarçınla hazırlanabiliyor. Hem fiziksel hem de ruhsal yönden rahatlamanın formülü olarak bilinen yasemin çayı, yağ yakımını da hızlandırıyor. Mide asitlerini düzenleyerek gastrit ve hafif mide ağrılarını dindirmekte de etkili. Kan şekerini düzenleyen ve bu nedenle aşırı yeme isteğinin önüne geçen karahindiba çayı sahur için ideal. 6 çay kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü ve 6 çay kaşığı yaprak kaynamış suyun içine atılır, 20 dakika kaynatılır. Taze karahindiba kullanılacaksa ölçü 2 katına çıkarılır.” Melike Aslı Arslan