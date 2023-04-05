Yapılandırma imkânından yararlanmak isteyen Yozgatlılar, online olarak ya da Yozgat Belediyesinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Yozgat Belediyesi, vergi ve diğer konularda belediyeye borcu olan mükelleflere yapılandırma imkânı sağlıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında mükellefler, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlar ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek.

SON GÜN 31 MAYIS

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen mükellefler, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma başvurularını online olarak ya da Yozgat Belediyesinden yapabilecek.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

7440 sayılı kanun kapsamında yapılandırma imkânı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle: Emlak Vergisi, Eğlence Vergisi, Çevre ve Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Birikmiş Su Borçları, Kira Borçları, Cezalar ve Harçlar ve benzeri borçlar yapılandırma kapsamına giriyor. Melike Aslı Arslan