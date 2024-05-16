TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı B Orta Ölçekli Kategorisinde Türkiye genelinde yapılan 35 başvurudan Yozgat’ta 9 proje destek almaya hak kazandı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yapılan başvuruda yürütücülüğünü Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Figen Kasap'ın yaptığı, uzman olarak Mehrican Çakıroğlu ve Mevlüde Çağlayan'ın görev aldığı "Bozkırda Bilim Var 2" projesi desteklenen 9 proje arasında yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdülkadir Koyuncu'nun desteğiyle hazırlanan proje 10-11-12 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek.