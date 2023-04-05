İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi konuşularak karara bağlandı.

3’ER OY KULLANILDI

İl Encümen Üyeliklerine Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Aziz Başak, Saraykent İl Genel Meclis Üyesi Nuri Çınar ve Çandır İl Genel Meclisi üyesi Yasin Bağcı seçildi. İl Encümen Üyesi seçiminin yapıldığı toplantıda toplamda 34 oy kullanıldı. 34 oydan 29’ar tanesi Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Aziz Başak ve Çandır İl Genel Meclisi üyesi Yasin Bağcı’ya kullanıldı. Saraykent İl Genel Meclis Üyesi Nuri Çınar’a ise 27 oy kullanıldı. 2 geçersiz oy kullanılırken 3 tane de boş oy kullanıldı.

Encümen seçimi sonrasında ise Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu için 7 kişi, diğer ihtisas komisyonları için ise 5’er kişi belirlendi.

TÜRKEŞ’İ UNUTMADILAR

Alpaslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle MHP Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Ümit Şahbaz, bir konuşma yaptı. MHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Şahbaz konuşmasında, “Ömrünü Türk- İslam ülküsüne adamış, ülkücü hareketin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı başbuğumuz Alparslan Türkeş'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan