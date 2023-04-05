Geçmiş dönemlerde Bölgesel Amatör Ligde mücadele veren Çayıralan Esnafspor maçın ilk dakikalarında rakibi Bişekspor’un kalesine üst üste ataklar geliştirdi.

Ev sahibi ekip Bişekspor ataklarını hızlandırarak rakibin kalesinde bulduğu golde skoru 1-0 öne geçti. Çayıralan Esnafspor bu golden sonra ev sahibinin kalesini yoklamaya devam etti. Bişekspor geliştirdiği hızla ataklarla rakibinin boş fırsatını yakaladı skoru 2-0’a getirdi.

Gelişen Çayıralan Esnafspor atağında atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken futbolcular ve teknik heyet maçın hakemine itiraz etti. Maçın ilerleyen dakikalarında Çayıralan Esnafspor penaltı kazandı. Kazanılan penaltı gole çevrilemeyerek konuk ekip mutlak golden oldu. Çayıralan Esnafspor son dakikalarda geliştirdiği ataklarla Bişekspor kalesinde bulduğu golle skoru 2-1 yaptı. Alpaslan Demir