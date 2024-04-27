Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında galibiyet alarak şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımak istiyor. İşte derbi öncesi detaylar:

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak. Maç, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda gerçekleşecek. Karşılaşma, Bein Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Beşiktaş: Mert, Onur, Worrall, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka, Semih

Fenerbahçe, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK:

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde'den yararlanamayacak.

KART SINIRINDA 7 İSİM:

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda takımlarını Konya deplasmanında yalnız bırakacak.