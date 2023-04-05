Bitkisel Üretime Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yem bitkileri üretimi destekleme ödemesi yapılacak.

“ÖNCE BAŞVURUNUZU YAPIN”

Yem bitkisi desteklemesinden yararlanacak üreticileri başvurularını ürünü hasat etmeden önce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. 01 Ocak 2023 tarihinde başlayan başvurular 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yem bitkisi yetiştiriciliği ile ilgi önemli bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda çiftçi uyarıldı. Yem bitkileri destekleme başvurusunun başladığı belirtilen duyuruda, desteklemeden yararlanabilmek için ürünün hasat edilmeden önce başvuruların yapılması istendi.

31 ARALIK SON TARİH

Söz konusu desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçiler, yem bitkileri üretim bilgilerini parsel bazlı olarak doldurarak 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını yaptıktan sonra Yem Bitkileri müracaatlarını yapmaları gerekiyor. Bu kapsamda Yem Bitkileri üretimi yapan üreticilerinin yem bitkileri destekleme ödemelerinden faydalanabilmesi için 31 Aralık 2023 tarihine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize şahsen müracaat yapmaları gerekiyor. Üreticilerin müracaatlarını ürünlerini hasat etmeden önce yapıp, arazi kontrollerini ise hasat döneminde yaptırmaları gerekiyor. Hasattan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "​Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan 2023 Yılı Yem Bitkileri Desteklemelerine ilişkin başvurular, 01 Ocak 2023 tarihinde başlamış olup, 31 Aralık 2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Üreticilerimizin Yem Bitkileri Desteklemesinden faydalanabilmeleri için, ‘Yetiştiriciliğini Yaptığı Ürünün Hasatını Yapmadan Önce’ belirtilen tarihler arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcileri aracılığı ile değerli üreticilerimizin başvuru yapmaları gerekmektedir." Haber Merkezi