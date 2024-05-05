Meteorolojinin uyarısı üzerine harekete geçen üreticiler altlarını kestikleri değişik boyuttaki pet şişeleri ekili durumdaki domates ve salatalık fidelerinin üzerine yerleştirip fidelerin zirai don ve kırağıdan zarar görmemesi için önlem alıyorlar.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sarı koduyla yayınlanan uyarı raporuna göre, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON NASIL OLUŞUR?

Zirai don, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi veya sıfır dereceye yaklaşması sonucunda tarımsal ürünlerde meydana gelen bir olaydır. Bu olay, bitkilerin hücrelerindeki suyun donmasına ve hücrelerin parçalanmasına neden olur. Don olayı, bitkilerin çiçeklerini, meyvelerini ve yapraklarını olumsuz etkileyerek verimi düşürür veya tamamen yok edebilir.

Zirai don, genellikle geceleri ve sabaha karşı hava sıcaklığının düşmesi sonucunda oluşur. Don oluşumunu etkileyen faktörler şunlardır:

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde don oluşma riski artar.

Nem: Hava nemi yüksek olduğunda don oluşma riski de artar.

Rüzgar: Rüzgar, hava sıcaklığını düşürerek don oluşumuna neden olabilir.

Bulutluluk: Bulutluluk, gece boyunca hava sıcaklığının korunmasına yardımcı olarak don oluşumunu engeller.

ZİRAİ DON ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Zirai dondan korunmak için birçok yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

Sulama: Toprağı sulamak, donma noktasını düşürerek don oluşumunu engeller.

Isıtma: Bahçelerde ve seralarda ısıtma sistemleri kullanılarak don oluşumu önlenebilir.

Dumanlama: Dumanlama, hava sıcaklığını yükselterek ve don oluşumunu engelleyen bir duman tabakası oluşturarak donla mücadelede kullanılır.

Rüzgar perdesi: Rüzgar perdeleri, rüzgarın etkisini azaltarak don oluşumunu engeller.

Don örten örtüler: Bitkilerin üzerine örtülen özel örtüler, bitkileri dondan korumaya yardımcı olur.

Don dayanıklı bitkiler yetiştirmek: Dona karşı dayanıklı bitki türleri yetiştirmek zirai dondan korunmada en etkili yöntemlerden biridir.

BİTKİLER DONDAN NASIL KORUNUR?

Bitkileri dondan korumak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

Bitkileri soğuktan korumak için üzerlerine örtü örtebilirsiniz.

Bitkileri sulayarak toprağı nemlendirebilirsiniz. Bitkileri rüzgardan korumak için rüzgar perdesi kullanabilirsiniz.

Dona karşı dayanıklı bitki türleri yetiştirebilirsiniz.

TARIMDA DON NEDİR?

Tarımda don, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi veya sıfır dereceye yaklaşması sonucunda tarımsal ürünlerde meydana gelen bir olaydır. Bu olay, bitkilerin hücrelerindeki suyun donmasına ve hücrelerin parçalanmasına neden olur. Don olayı, bitkilerin çiçeklerini, meyvelerini ve yapraklarını olumsuz etkileyerek verimi düşürür veya tamamen yok edebilir.

ZİRAİ DONUN ZARARLARI

Zirai don, tarımsal üretime büyük zararlar verebilir. Don olayının neden olduğu zararlar şunlardır:

Verim düşüklüğü: Don olayı, tarımsal ürünlerin verimini düşürür veya tamamen yok edebilir.

Kalite düşüklüğü: Don olayı, tarımsal ürünlerin kalitesini düşürür.

Ekonomik kayıplar: Don olayı, tarım üreticilerinin büyük ekonomik kayıplara uğramasına neden olur.