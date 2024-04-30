Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köylerdeki ekim alanlarında bitki gelişim ve hastalık gözlem çalışmaları yapıldı.

Ekim Alanları Incelendi2

Kuruçay, Kayalar, Doğanoğlu ve Bazlambaç köylerindeki hububat ekim alanlarında bitki gelişim ve hastalık gözlem çalışmaları yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayrıca buğday ve arpa ekili alanlarda süne ve kımıl zararlısı için survey çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekim Alanları Incelendi

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Konu hakkında açıklamada bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Niyazi Saltık, “İlçemiz Kuruçay, Kayalar, Doğanoğlu ve Bazlambaç köylerimizdeki hububat (Buğday, arpa, çavdar, yulaf) ekim alanlarında bitki gelişim ve hastalık gözlem çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca buğday ve arpa ekili alanlarımızda süne ve kımıl zararlısı için kıymetlendirme survey çalışmaları yapılmıştır” dedi.

Muhabir: Alpaslan Demir