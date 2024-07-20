İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Kadışehri’nde çiftçileri ziyaret etti. Milletvekili Kayalar, çiftçilerin yalnız bırakıldığını söyledi.

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Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Milletvekili Kayalar şunları söyledi: “Yozgat Kadışehri ilçemizde çiftçilerimizi ziyaret ettik.

Çiftçilerimiz Yalnız Bırakılmış5

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TMO ve tüccarların alım fiyatları fevkalade düşüktür. TMO ve tüccar arasında sıkışan çiftçilerimiz; harcadıkları tohum, mazot, ilaç, gübre ve emeğini hesaba katmadığı halde, hasattan elde ettikleri gelirler giderlerini karşılayamamaktadır. Çiftçilerimiz yalnız bırakılmıştır.”

Muhabir: Hakan Demirbaş