İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Kadışehri’nde çiftçileri ziyaret etti. Milletvekili Kayalar, çiftçilerin yalnız bırakıldığını söyledi.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Milletvekili Kayalar şunları söyledi: “Yozgat Kadışehri ilçemizde çiftçilerimizi ziyaret ettik.

TMO ve tüccarların alım fiyatları fevkalade düşüktür. TMO ve tüccar arasında sıkışan çiftçilerimiz; harcadıkları tohum, mazot, ilaç, gübre ve emeğini hesaba katmadığı halde, hasattan elde ettikleri gelirler giderlerini karşılayamamaktadır. Çiftçilerimiz yalnız bırakılmıştır.”